Луценко собрался уйти в отставку

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после выборов президента страны, чтобы заняться политикой.

«Сразу говорю: я отказался принимать участие в заседаниях любых избирательных штабов. Ну, на самом деле предложение было только из одного избирательного штаба, как вы понимаете. Я не буду участником избирательного штаба действующего президента, это четко», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил также, что покинет свой пост после президентских выборов. При этом Луценко намерен доработать до их проведения, чтобы гарантировать их законное проведение.

«С другой стороны, как только это завершу, в мае приблизительно думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет, о чем отчитываться», – отметил генпрокурор.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Луценко назначили генпрокурором в мае 2016 года, срок полномочий истекал в 2022 году.