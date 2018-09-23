Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах в Хабаровском крае

Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует со значительным перевесом, следует из данных ЦИК после обработки более половины протоколов.

Обработано 50,76% протоколов. У Фургала 68,87% голосов, у действующего губернатора Вячеслава Шпорта 28,49%, передает РИА «Новости».

В Хабаровском крае в воскресенье прошел второй тур выборов главы региона, при этом данные exit-poll указывали на вероятную победу на выборах Шпорта с результатом 57% голосов.