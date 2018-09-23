В России появился новый город-миллионник

Руководитель регионального управления Росстата Татьяна Курнякова вручила главе Краснодара Евгению Первышову свидетельство о признании города миллионником.

По словам главы Краснодара, жители города несколько лет добивались этого статуса, передает РИА «Новости».

Первышов отметил, что свидетельство о признании города миллионником было получено в день, когда в Краснодаре отмечают День города.

Помимо Краснодара, в России миллионниками являются Москва и Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск и Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа и Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград на Волге, Ростов-на-Дону на юге России и Воронеж в центральной части страны.