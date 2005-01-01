Климкина сочли недостойным звания дипломата

Депутат Рады Виктор Балога раскритиковал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о Закарпатье и призвал отправить министра в отставку.

Балогу возмутили слова Климкина о том, что Закарпатье является рискованным регионом «с точки зрения гибридных методов».

«На Закарпатье веками мирно живут, работают, делают вино, ходят друг к другу в гости украинцы, румыны, венгры, поляки, словаки, немцы», – написал Балога в Facebook, отметив, что не нужно искать тут «гибридную угрозу».

Он предложил отправить Климкина в отставку. «Это не уровень дипломата. Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы. И всех нас, как крымских татар, надо куда-то вывезти, чтобы не мешали им строить идеальное общество», – пояснил депутат.

Балога также напомнил, что когда о Закарпатье говорят «адекватные люди», они вспоминают европейский стиль жизни, производство лыж и хоккейных клюшек, санатории.

При этом представители власти, по его словам, говорят о регионе как «о какой-то дыре», хотя за два года эта власть не смогла восстановить работу ужгородского аэропорта, не ремонтирует дороги, «поставила контрабанду на поток», «объединилась с бандитами и вырубает закарпатские леса».

«Не позволю никому обижать Закарпатье! Пусть Климкин хотя бы договорится со словаками о возобновлении работы нашего аэропорта, а затем пусть рассказывает, чем мы ему не угодили», – заявил Балога.

В пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения возможного отделения и перехода в состав другой страны.

Ранее в регионе разгорелся скандал из-за того, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта.