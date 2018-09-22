Казахстанский персонал Байконура стали переводить с «Протонов» на «Байтерек»

Казахстанский персонал, готовивший к запускам ракеты «Протон», переводят на объекты проекта «Байтерек», сообщил источник на космодроме Байконур.

По словам источника РИА «Новости», большинство казахстанских специалистов изучают «технику и эксплуатационную документацию», а также «участвуют в проведении технического обслуживания оборудования и аппаратуры».

Казахстан получил монтажно-испытательный корпус на площадке 42-го космодрома, стартовый комплекс на площадке 45 и вспомогательную инфраструктуру.