НАТО усилило группировку кораблей в Средиземном море

Немецкий фрегат «Аугсбург» проследовал через Гибралтарский пролив и вошел в акваторию Средиземного моря в пятницу.

По данным западных морских ресурсов, фрегат германских ВМС идет курсом на восток, передает «Интерфакс».

Сообщается, что в сейчас в восточной части Средиземного моря уже осуществляют патрулирование корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО: фрегаты ВМС Нидерландов «Де Рейтер», ВМС Канады «Вилль де Квебек», ВМС Испании «Кристобаль Колон» и ВМС Греции «Элли», а также французский фрегат «Оверн».

В среду авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в зоне ответственности 6-го флота ВМС США в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что корабли тактической группы НАТО приблизились к берегам Сирии.