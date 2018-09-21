Сараево поблагодарило Москву за выплату советского долга

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Црнадак поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за решение вопроса о погашении долга СССР перед бывшей социалистической федеративной республикой Югославия.

«Сегодня у нас была возможность поблагодарить коллегу Лаврова за решение вопроса клирингового долга бывшего СССР перед бывшей Югославией в части, касающейся Боснии и выплаты наличными 125 млн долларов», – цитирует Црнадака ТАСС.

Он также сообщил, что подписал план консультаций между МИД двух стран, подразумевающий совместную деятельность в 2019-2020 годы.

«У нас на сегодняшний день существует порядка 40 соглашений, которые формируют рамки наших двусторонних отношений, и мы сейчас достигли договоренности закончить работу над новыми соглашениями для их подписания», – уточнил он.

В августе 2017 года Минфин сообщал о погашении задолженности России по обязательствам бывшего Советского Союза перед Боснией и Герцеговиной в сумме 125,2 млн долларов. Это был последний внешний долг СССР.

В феврале прошлого года была окончательно погашена задолженность в размере 60,6 млн долларов перед Македонией по обязательствам бывшего СССР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Россия выплачивает советские долги по сути несуществующему государству – Социалистической Федеративной Республике Югославия.