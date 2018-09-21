Китай захотел стать партнером МАКС-2019

Китай принял предложение России стать страной-партнером на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Впервые мы изменим формат Международного авиационно-космического салона МАКС. Мы предложили Китаю стать страной-партнером. Коллеги согласились и приняли наше приглашение», – цитирует Мантурова ТАСС.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению российского президента Владимира Путина впервые принимал участие в работе Четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский.