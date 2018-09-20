Посол Палестины опроверг сообщения СМИ о признании Крыма российским

Палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что не делал заявлений о готовности Палестины признать Крым российским.

Он сказал, что «никаких заявлений в отношении статуса Крыма не давал». Нофаль отметил, что у него нет полномочий для таких заявлений, передает РИА «Новости».

Кроме того, он заявил, что «Палестина не вмешивается в дела других стран».