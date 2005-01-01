Стало известно, кто заставил Трампа выслать российских дипломатов

Корреспондент американской газеты The Washington Post Грег Миллер сообщил о сомнениях президента США Дональда Трампа в необходимости высылки российских дипломатов из-за дела Скрипалей.

Об этом Миллер написал в своей недавней книге «Кандидат», передает ТАСС. Отрывок из книги опубликовала The Washington Post.

«Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила Трампу по телефону о том, что британские власти на 95% уверены в том, что Москва была ответственна (за отравление Скрипалей), Трамп ответил: «Может, нам стоит дождаться 98%?» Во время одного из уик-эндов в своем поместье Мар-о-Лаго (штат Флорида) советники Трампа убеждали его поддержать план по высылке 60 подозреваемых российских шпионов из США, уповая на то, что действия Вашингтона должны соответствовать по масштабу действия союзников в Европе», – процитировала Миллера газета.

Согласно источникам Миллера в Белом доме, Трамп во время поездки из поместья сначала молчал, а затем высказал сомнения в целесообразности высылки российских дипломатов заместителю своего помощника по нацбезопасности. Автор книги уверяет, что в итоге американского лидера удалось убедить руководителю аппарата Белого дома Джону Келли.

Также в книге написано, что позже Трамп переживал, что «Путин будет воспринимать его как агрессора», так как в итоге другие страны не выслали такое же количество российских дипломатов, как и США. Миллер написал, что американский президент наорал на подчиненных и обвинил помощников в том, что его ввели в заблуждение.

Напомним, 26 марта Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором якобы виновата Москва.