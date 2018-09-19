Турчак поблагодарил ЦИК за проверку результатов выборов в Приморье

«Единая Россия» благодарна ЦИК за оперативную проверку обращений по нарушениям на выборах губернатора Приморского края, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения как с одной, так и с другой стороны», – цитирует ТАСС Турчака, прокомментировавшего рекомендацию ЦИК отменить итоги выборов в регионе из-за нарушений.

По словам Турчака, для «Единой России» «чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение».

«Как мы и говорили, наша партия больше всех заинтересована в сохранении доверия общества к выборным процедурам», – сказал он.

Турчак напомнил, что единый день голосования 9 сентября прошел с минимальным количеством жалоб и нарушений.

«Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье. Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов», – отметил он.

В Кремле поддержали требование ЦИК провести новые выборы в Приморье.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в попытке захватить власть.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

При этом краевая избирательная комиссия получила более 80 жалоб и обращений на проведение второго тура выборов; большинство из них поданы из-за подозрений по поводу подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.