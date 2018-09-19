В Госдуме оценили заявление Трампа о «Северном потоке – 2»

Председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный назвал разумным заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии намерения вводить санкции против компаний проекта «Северный поток – 2».

«Заявление президента Трампа о том, что США не будет вводить санкции против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке – 2» – это прагматичное, разумное политическое решение. Надеюсь, это именно решение, позиция, и она не будет меняться», – цитирует Завального РИА «Новости».

Он отметил, что «довольно энергичная попытка» давить на заинтересованные в проекте государства и компании и политизировать коммерческий проект не удалась.

«Об этом свидетельствовали высказывания руководства Германии, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, на самых разных площадках, даже в Прибалтике, где позиция по проекту другая», – пояснил он.

Завальный предположил, что замечание Трампа о том, что немецкому народу не нравится тратить миллиарды на газ из России, связано с сожалением американского президента, что Германия не тратит эти деньги на сжиженный газ из США.

«Но также поступает Япония – стратегический союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предпочитая российский СПГ американскому. Как ни обидно для американских производителей, российский газ – более конкурентоспособный, особенно на европейском рынке», – отметил он.

Во вторник Дональд Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой заявлял, что Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».

До этого в Германии объяснили, почему не откажутся от российского газа ради США.