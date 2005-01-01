Собчак дала нелестную оценку российской светской тусовке

Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала фото с мероприятия по случаю юбилея российского журнала Tatler и заявила, что «в светском террариуме» почти нет «буйных и смелых».

«В светском террариуме буйных и смелых почти нет. Они не живут в этой среде где все всегда стерильно, глянцево и очень скучно. Поэтому, Ксения Солокова (главный редактор Tatler Россия – прим. ВЗГЛЯД), мое восхищение! Это было гениально! товарищам [театральному режиссеру и поэту Константину] Богомолову, [продюсеру Михаилу] Друяну и Соловьевой имею сказать: «Любите сарказм? Любите и в лес в разных пакетах кататься!», – написала Собчак на своей странице в Instagram.

Накануне в Москве прошла вечеринка «Tatler: 10 лет в России» в честь юбилея глянцевого журнала.

Напомним, ранее фотографы обвинили редакцию модного журнала L'Officiel, которую возглавляет Ксения Собчак, в том, что им не выплачивают гонорары за съемки.