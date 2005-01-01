Фотографы обвинили журнал Собчак в невыплате гонораров

Фотографы обвиняют редакцию модного журнала L'Officiel, главным редактором которого является Ксения Собчак, в том, что им не выплачивают гонорары за съемки.

«Это обращение к фотографам, отказывайтесь от работы с журналом L'Officiel, у журнала сейчас очень плохая репутация, никому не платят гонорары, лично мне не оплатили три съемки, и когда я спрашиваю по поводу гонорара, мне отвечают «не устраивай истерики». При этом прошло почти полгода, и я все это время молчал. И зная эту ситуацию, журнал бессовестно обманывает и предлагает съемки за публикации, я, например, не могу ни одну съемку положить к себе в портфолио», – написал в Facebook фотограф Ян Югай.

Российскую версию журнала L'Officiel Собчак возглавила в 2015 году, сообщает издание Super.

Ранее глава холдинга ACMG Александр Федотов уже закрыл издания SNC, Numéro и продал Forbes. Слухи о финансовых проблемах в журнале Собчак подтверждаются заявлениями известных в fashion-кругах фотографов о том, что редакция не выплачивает им гонорары. Югаю, по данным источника, не заплатили 50 тыс. рублей, фотографу Анастасии Лысковец редакция Собчак уже несколько месяцев не может выплатить 3 тыс. рублей.

Ранее Собчак раскритиковали за голое фото с книгой о Гитлере.