ФАС собралась возбудить дело против Samsung

Замглавы ведомства Андрей Цариковский заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может возбудить дело против корпорации Samsung.

«Ждите Samsung... по смартфонам в ближайшее время. Сейчас будет решаться вопрос о возможном возбуждении дела», – ответил Цариковский на вопрос, рассматривает ли ФАС новые дела по координации цен на электронные устройства, передает РИА «Новости».

По его словам, покупатели «сами привыкли, что какой-то гаджет покупается в магазине за одинаковую цену».