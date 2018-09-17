В Брянской области объяснили скандальное факельное шествие школьников

Начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова рассказала о поводе для факельного шествия, которое устроили местные школьники несколько дней назад.

Старовойтова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что шествие прошло по местной инициативе. «У нас идут торжественные мероприятия (приуроченные к 75-й годовщине освобождения области от немецких войск – прим. ВЗГЛЯД). Может быть, там в микрорайоне такие запланированы. Может быть, это инициатива того микрорайона», – предположила она.

Сообщается, что участники мероприятия возложили цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны.

Напомним, ученики, педагоги и родители школьников общеобразовательной школы №18 в Брянской области прошли маршем по десятому микрорайону города, держа в руках факелы. Фотографии с мероприятия появились в Сети. Интернет-пользователи сравнили прошедшее событие с факельным шествием нацистов.

Добавим, что после государственного переворота на Украине все чаще проходят факельные шествия сторонников праворадикальных организаций.