Путин учредил новую медаль

Медаль «За отвагу на пожаре» и почетное звание для пожарных учредил президент России Владимир Путин.

Указы о появлении в Росси новой медали – «За отвагу на пожаре» – и почетного звания «Заслуженного работника пожарной охраны» опубликованы на портале правовой информации.

В документах подчеркивается, что и медаль и звание могут быть присвоены «посмертно за совершение подвига, проявленные смелость и отвагу».

Новую медаль смогут получить не только пожарные, но «военнослужащие и другие граждане РФ». Награду смогут получить даже иностранцы, «проявившие мужество при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории России».

Также вносятся изменения в порядок вручения других наград и званий. В частности, предусматривается возможность вручения посмертно таких наград, как орден Святого Георгия, орденов «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги», «За морские заслуги», а также Георгиевского Креста и других.