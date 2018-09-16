Власти Грузии опровергли секретные опыты над людьми в лаборатории Лугара

В лаборатории имени Ричарда Лугара не проводят секретные опыты над людьми, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе.

Он назвал подобные обвинения «безосновательными и абсурдными», подчеркнув, что «лаборатория работает в режиме прозрачности», ее могут посетить ученые из других стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.

14-15 ноября в лаборатории пройдет международный семинар, в котором примут участие специалисты почти из 20 государств. Приглашались и российские специалисты, но они отказались, сказал Абашидзе, добавив, что «лаборатория открыта для всех».

«Приезжайте, осмотрите, ознакомьтесь», – заявил он.