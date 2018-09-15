В Дагестане нейтрализовали троих боевиков

В ходе контртеррористической операции в районе селения Талги в Дагестане нейтрализованы трое боевиков, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета

Сообщается, что в ходе поисков в горно-лесистой местности в районе селения Талги правоохранители обнаружили группу бандитов. В ответ на предложение сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия.

Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы, передает РИА «Новости» сообщение НАК.

На месте боя обнаружены оружие и боеприпасы. Среди гражданского населения пострадавших нет, из личного состава сил правопорядка потерь нет.

Режим КТО на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов республики ввели в 05.00 субботы, 15 сентября.