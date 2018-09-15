Режим КТО введен в двух районах Дагестана

В двух районах Дагестана действует режим контртеррористической операции, сообщил оперативный штаб по региону.

Режим КТО введен на участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов. Решение о введении режима КТО принято в 5.00 мск.

Правоохранители ведут поиск боевиков и их пособников, передает РИА «Новости».

Накануне Национальный антитеррористический комитет отчитался о спецоперации в Дагестане.