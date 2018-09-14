Лавров отверг принцип «highly likely» в диалоге с Лондоном по делу Скрипалей

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова к серьезному разговору по делу об отравлении Скрипалей.

При этом министр отметил, что диалог не может состояться на основе принципа «highly likely», передает РИА «Новости».

Фразу «highly likely» ввела в политический словооборот британский премьер Тереза Мэй после «дела Скрипалей» еще в марте. Она утверждала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок», а Москва, скорее всего (highly likely), ответственна за отравление. После выступления Мэй словосочетание быстро превратилось в мем.