Верховный суд Греции постановил выдать Винника России

Верховный суд Греции Ареопаг на публичном оглашении приговора постановил выдать россиянина Александра Винника России.

«Выдать Винника в Россию. Оставить приговор без изменений», – зачитала судья решение, передает РИА «Новости».

Теперь слово осталось за министром юстиции. «В соответствии с практикой решение о выдаче в страну происхождения является приоритетным», – заявил греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

Сейчас есть четыре судебных решения о выдаче Винника – два в Россию, по одному в США и во Францию.