Самолет задел крылом пожарную машину в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после того, как самолет авиакомпании «Победа», направляясь на стоянку в петербургском аэропорту Пулково, задел крылом пожарную машину, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром в пятницу, 14 сентября, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, «пассажирский самолет рейсом Москва – Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику (пожарную машину)».

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, разлива топлива нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что самолет компании Utair, летевший из Кургана в Москву, едва не столкнулся с бесхозным воздушным шаром на высоте 3650 метров.