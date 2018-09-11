Российский самолет едва не столкнулся с воздушным шаром

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, летевший из Кургана в Москву, едва не столкнулся с бесхозным воздушным шаром.

Шар с бежевым куполом и черной корзиной находился на высоте 3650 метров, пассажиров в нем не было, сообщает Telegram-канал 112.

«Возможно, шар сорвало порывом ветра, и сейчас его продолжает носить где-то над облаками», – говорится в сообщении.

Через несколько часов самолет авиакомпании «Азимут», совершавший рейс из Москвы в Омск, чуть не столкнулся с бесхозным метеорологическим зондом.

В начале августа неопознанный самолет едва не столкнулся с российским бортом, выполнявшим рейс Анталья – Москва, в небе над Черным морем.

В июне в аэропорту города Наха на Окинаве два истребителя F-15 ВВС Японии чуть не столкнулись с пассажирским самолетом.