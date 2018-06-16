Японские истребители чуть не столкнулись с пассажирским самолетом

В аэропорту города Наха на Окинаве два истребителя F-15 ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским самолетом, сообщают информационные агентства.

Пилоты истребителей не услышали диспетчера, который сообщал, что им запрещено выруливать на взлетно-посадочную полосу. В итоге один из F-15 выкатился на ВПП. На эту же полосу собирался приземлиться Bombardier авиакомпании Ryukyu Air Commuter.

Диспетчер остановил посадку, когда до земли пассажирскому самолету оставалось 300 м, при этом F-15 взлетели, даже не заметив, в какой опасной ситуации оказались, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Посадка Bombardier, на борту которого было 85 человек, прошла благополучно.

Уточняется, что F-15 вылетали на перехват неназванного иностранного самолета.

Проводится расследование.