Нефть подорожала после падения цены днем ранее

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх в рамках коррекции после существенного падения в четверг на фоне комментариев Международного энергетического агентства о росте глобальных экономических рисков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2%, составив 78,34 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,32% – до 69,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».