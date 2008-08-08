Лондон собрался активизировать борьбу с «грязными деньгами» россиян

Борьбу с подозрительными доходами граждан России планируется активизировать, сообщил глава подразделения национального агентства Великобритании по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональд Тун.

Тун подтвердил, что его подразделение ведет проверку «российских активов высокой стоимости». Он утверждает, что ордера на арест богатства неустановленного происхождения «вселили страх в русскую эмигрантскую общину». Теперь Лондон хочет расширить их использование, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

При этом глава подразделения подчеркнул, что проверяются не только «потенциальные российские цели», но и представители других стран, включая страны бывшего СССР, Африки и Азии.

FT оценивает объем оседающих в британской столице «грязных денег» в 90 млрд долларов.

В мае комитет по международным делам парламента Великобритании опубликовал доклад о «грязных деньгах» России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «беспрецедентной русофобской мании в Великобритании».