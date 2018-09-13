Старинные монеты стоимостью 3,5 млн рублей пропали по дороге в Москву

Следственный комитет России сообщил в четверг о пропаже клада из 260 редких монет стоимостью свыше 3,5 млн рублей по дороге из Курска в Москву.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства пропажи клада по пути в Гохран России, передает РИА «Новости».

Согласно данным следствия, житель Курска обнаружил 260 золотых монет Российской империи конца XIX - начала XX века под деревянными полами своего частного дома во время ремонта.

«Данные монеты были изъяты у него и помещены в коробке в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД России по городу Курску. В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Гохран России в Москву, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер», – сообщил СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения». Наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.