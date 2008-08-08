Керри обвинил Дамаск в сохранении «незадекларированных» арсеналов химоружия

Экс-госсекретарь Джон Керри выступил с утверждением о том, что администрации Барака Обамы якобы было известно, что руководство Сирии под контролем ОЗХО уничтожило лишь задекларированные арсеналы химического оружия, сохранив «кое-что».

По словам Керри, администрация Обамы подтверждала, что были уничтожены 100% от «задекларированных» Дамаском арсеналов химоружия, передает ТАСС.

«Это то, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) смогла зафиксировать», – заявил экс-госсекретарь США в эфире телеканала Fox News.

В то же время, он утверждает, что президент Сирии Башар Асад «сохранил кое-что».

В связи с этим Керри поддержал заявления о «приемлемости применения силы против Сирии».

Он также выразил мнение, что для урегулирования в Сирии формата Иран – Россия – Турция будет недостаточно, хотя и признал, что без Ирана, России и других стран региона за столом переговоров проблемы Сирии решить нельзя.

По его словам, США «не хватает дипломатической инициативы, потому что для оппозиционных сил силовой путь ничего не решит».

В среду в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что несколько ближневосточных и один американский телеканал отсняли в сирийском Идлибе девять постановочных сцен «химатаки правительственных войск», причем в постановочных сценах помощь «пострадавшим» оказывают активисты «Белых касок».