Подозреваемый в «убийстве» Бабченко назвал себя агентом СБУ с 2010 года

Вячеслав Пивоварник, подозреваемый в подготовке «покушения» на журналиста Аркадия Бабченко, рассказал о своей работе на СБУ.

На YouTube опубликовано видео с обращением человека, называющим себя Вячеслав Пивоварник. Он заявил, что во вторник был на Украине в городе Чоп, где встречался с родственниками, и там на него совершили покушение, передает Би-би-си Украина.

По его словам, покушение организовала СБУ. «Был заминирован вход в мой дом, где живут мои родители, и взрывное устройство сработало», – рассказал мужчина. От взрыва никто не пострадал.

Пивоварник также заявил, что его завербовала СБУ в 2010 году под позывным «Гайдамак».

«Я был завербован Александром Александровичем Скипальским, который был в свое время председателем Главного управления разведки Минобороны, а также он был заместителем председателя СБУ», – сказал он.

Человек на видео также заявил, что по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России и наладил сотрудничество с местными спецслужбами.

«Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей – это не что иное, как спецоперация СБУ, которая имеет целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать русский след», – пояснил он.

По словам «Пивоварника», ему сообщили, что в этой операции он – «расходный материал». В случае угрозы жизни мужчина пообещал публиковать новые «компрометирующие материалы».

«Одной из моих задач было наполнение так называемой «черной кассы СБУ». В эту формальную, так сказать, структуру входили высшие чины СБУ, Главного управления разведки, других силовых структур, доверенные коммерсанты, а так же политики из высших эшелонов власти. Мне известно, что эта организация имела отношение к подготовке и финансированию событий на Майдане в 2014 году, до событий в Одессе 2 мая, а также до событий в Харькове. Она так же финансировала подготовку ультраправых организаций, снайперов на Майдане, а так же групп ликвидаторов», ­– сказал «Пивоварник».

Среди политиков, имевших отношение к тому, что он назвал «черной кассой СБУ» в видеозаписи упоминаются секретарь Совбеза Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, в июне замначальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что соорганизатором покушения на Бабченко и планирования ряда террористических атак является Вячеслав Пивоварник.

Ранее СМИ сообщали, что Пивоварник, которого предполагаемый организатор покушения на Бабченко Герман назвал среди причастных к подготовке этого преступления, в 2012–2016 годах был гендиректором ООО «Рускон-Украина».

В конце мая произошла инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко. Журналиста считали мертвым почти сутки – до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.

«Это дело для всех вменяемых людей никакой загадки не представляет. Все его участники сотрудничали с СБУ, включая самого имитатора – Бабченко. Понятно, что эта история на 100 процентов выдумана и срежиссирована СБУ, как, кстати, и история с «заговором» Надежды Савченко, – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. – Конечно, если действительно произошло покушение уже на Пивоварника, если он может этот факт доказать, то это весьма неприятный поворот. Но дело в том же, что это ничего не изменит. СБУ скажет, что это вранье – и всё».

Впрочем, в обращении Пивоварника Погребинского смущает лексика. «Человек, который себя называет сотрудником СБУ, не напрягаясь, называет события 2014 года государственным переворотом. Это странно для человека, погруженного в его легенду», – говорит эксперт.