Чайка защитил западного инвестора от козней братьев Магомедовых

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что бизнесмен из Франции, контролирующий компанию ОТЭКО, обращался в прокуратуру с жалобой на братьев Магомедовых.

«Инвестор, француз, инвестировать хотел в Краснодарский край несколько миллиардов долларов для развития инфраструктуры портовой и так далее. Те же братья Магомедовы выступали за то, чтобы за счет ресурса именно государственного создавать эту инфраструктуру и строили всякие козни этому человеку», – цитирует Чайку ТАСС.

По его словам, французский бизнесмен Мишель Литвак обратился в прокуратуру «как в последнюю инстанцию», чтобы исправить ситуацию, «и не ошибся».

Напомним, в апреле братьям Магомедовым следствие предъявило обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества. Миллиардера Зиявудина Магомедова арестовали в конце марта, а чуть позже – его брата Магомеда Магомедова и гендиректора фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артура Максидова.