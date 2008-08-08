Названы дата и место инаугурации Собянина

Церемония инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина состоится 18 сентября, сообщили в Мосгоризбиркоме.

«Церемония пройдет 18 сентября в концертном зале «Зарядье», – цитирует руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова ТАСС.

Мосгоризбирком подписал итоговый протокол по результатам выборов мэра Москвы и официально утвердил избрание Собянина мэром, передает РИА «Новости».

Согласно окончательным данным, за Собянина проголосовали 70,17% пришедших на выборы, или 1,58 млн человек.

Экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) оказался на втором месте, набрав 11,38% голосов. На третьем месте – глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов с 7,01% голосов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин («Союз горожан») набрали 6,72% и 1,87% голосов соответственно.

Явка по итогам обработки 100% протоколов составила 30,96%.

Собянин объявил о своей победе 9 сентября и поблагодарил избирателей за поддержку.

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах столичного мэра.