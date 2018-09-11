Принято решение о строительстве сталепрокатного завода в Приморье

Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что принято решение о строительстве в регионе сталепрокатного завода для нужд судостроительного комплекса «Звезда», который создается на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень».

Тарасенко подчеркнул, что верфи необходима судовая сталь, однако везти ее из центра России нет возможности, а возможный импорт стали скажется на себестоимости продукции судоверфи, передает ТАСС.

«Поэтому принято решение строить здесь свой сталепрокатный завод», – пояснил губернатор Приморского края.

«У нас на судоверфи пятилетняя программа – строить 17 судов. <…> Первые пять судов уже заказывает компания «Сибирский антрацит». <…> Необходимость для перевозки угля составляет где-то порядка 100 судов, это огромный потенциал для строительства, углеводородов – тоже где-то около 50 судов», – сказал Тарасенко.

Напомним, в июле стало известно, что перспективный сверхмощный ледокол «Лилер» будет построен на Дальнем Востоке.

В конце прошлого года в кабмине рассказали, что Приморский судостроительный завод «Звезда» сможет строить два авианосца одновременно.