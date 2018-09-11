Принято решение о строительстве сталепрокатного завода в Приморье

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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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История вынесла Пиночету и «Гайдарочубайсу» похожие приговоры

Жертвы Пиночета бесспорны, а вот экономические достижения сомнительны. То же и с "молодыми экономистами" эпохи Гайдара и ЧубайсаФото: Global Look Press
После 2001 года дата 11 сентября стала ассоциироваться с терактом в США, в результате которого погибли чуть менее 3 тысяч человек. Но 45 лет назад в этот же день произошло событие, по итогам которого только по официальным данным погибло более 3 тысяч человек, а по неофициальным – порядка 30 тысяч. Еще недавно российские либералы на это событие буквально молились. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...

Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
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Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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          Принято решение о строительстве сталепрокатного завода в Приморье

          11 сентября 2018, 07:32

          Текст: Антон Никитин

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          Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что принято решение о строительстве в регионе сталепрокатного завода для нужд судостроительного комплекса «Звезда», который создается на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень».

          Тарасенко подчеркнул, что верфи необходима судовая сталь, однако везти ее из центра России нет возможности, а возможный импорт стали скажется на себестоимости продукции судоверфи, передает ТАСС.

          «Поэтому принято решение строить здесь свой сталепрокатный завод», – пояснил губернатор Приморского края.

          «У нас на судоверфи пятилетняя программа – строить 17 судов. <…> Первые пять судов уже заказывает компания «Сибирский антрацит». <…> Необходимость для перевозки угля составляет где-то порядка 100 судов, это огромный потенциал для строительства, углеводородов – тоже где-то около 50 судов», – сказал Тарасенко.

          Напомним, в июле стало известно, что перспективный сверхмощный ледокол «Лилер» будет построен на Дальнем Востоке.

          В конце прошлого года в кабмине рассказали, что Приморский судостроительный завод «Звезда» сможет строить два авианосца одновременно.


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