Захарова рассказала о возвращении внешней политики на кухни

События в Сирии и на Украине вернули привычку граждан обсуждать внешнюю политику на кухнях, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова пообщалась со студентами Петербургского гуманитарного университета профсоюзов во время празднования Дня знаний. Один из них спросил, почему МИД активно выступает в соцсетях, передает РИА «Новости».

Захарова заметила, что еще 10 лет назад россияне по вечерам обсуждали зарплаты, сериалы, цены, а внешней политикой не интересовались.

«Внимание к внешней политике. Почему? Потому что началась Украина, потому что Сирия случилась уже с нашим участием активным. Внешняя политика опять вернулась на каждую кухню», – пояснила она.

Позиция МИД, изложенная в соцсетях, по ее мнению, позволяет гражданам участвовать в обсуждениях с опорой на источник.

«На кухне не процитируешь аналитику, на кухне нужен железобетонный аргумент. Должно быть упрощение. Конечно, не сваливаться на уровень кухонной лексики, но при этом, чтобы и на кухне тебя поняли», – отметила она.

Ранее Мария Захарова рассказывала об отношениях МИДа с ведомствами других стран в соцсетях.