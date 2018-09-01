ЛНР после убийства Захарченко призвала к мирному решению конфликта в Донбассе

Власти Луганской народной республики сохраняют приверженность намерению решать конфликт в Донбассе путем переговоров, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. В республике объявлен траур в связи с гибелью в Донецке руководителя ДНР Александра Захарченко.

«Мы остаемся, в любом случае, верным Минским соглашениям», – приводит его слова РИА «Новости». Пасечник заявил, что ЛНР настроена решать конфликт в Донбассе за столом переговоров.

По его словам, убийство главы ДНР является попыткой сорвать минские договоренности и свидетельствует о том, что Киев не готов решать конфликт в Донбассе мирным путем.

В Луганской народной республике в связи с гибелью Захарченко объявлен трехдневный траур.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Кроме главы ДНР при взрыве в кафе «Сепар» погиб телохранитель Захарченко.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования ДНР.