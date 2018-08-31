Украина запретила вакцину от столбняка и коклюша из-за русского языка

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать французскую вакцину из-за маркировки на русском языке.

Соответствующее распоряжение ведомства от 30 августа опубликовано в реестре документов госслужбы Украины. «Запретить реализацию, хранение и применение лекарственного средства «Пентаксим», вакцина для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита (…) с маркировкой на русском языке», – сказано в документе.

В украинском государством реестре лекарственных средств в разделе препарата «Пентаксим» указано, что его нельзя рекламировать, а также приобретать в рамках государственных закупок.

Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.

В госслужбе Украины пояснили, что решение о запрете препарата принято из-за того, что вакцину ввезли в страну с нарушением требований законодательства.

Дифтерия – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, которое чаще всего поражает ротоглотку, может затрагивать гортань, бронхи, кожу и другие органы. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. При заболевании возможно развитие крупа – закупорки дыхательных путей дифтерийной пленкой и отеком, особенно у детей.

Столбняк – острое бактериальное заболевание, при котором возникает тяжелейшее поражение нервной системы с развитием тонического напряжения скелетных мышц и генерализованных судорог.

Полиомиелит – спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.

Коклюш – опасное инфекционное заболевание дыхательных путей, опасен для детей младше двух лет.

В середине августа государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на более 40 препаратов российского производства, которые якобы нарушают требования украинского законодательства.