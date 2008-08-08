Стали известны подробности церемонии прощания с Кобзоном

Прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном начнется в 10.00 2 сентября и продлится три часа.

Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет в воскресенье в концертном зале им. П.И. Чайковского, сообщили в аппарате Госдумы.

«Церемония продлится до 13.00. Похоронен Иосиф Кобзон будет в Москве на Востряковском кладбище», – приводит РИА «Новости» сообщение аппарата.

Ожидается, что проститься с исполнителем придут тысячи человек.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался накануне на 81-м году жизни.

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