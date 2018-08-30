В Турции выпал снег

В разгар туристического сезона в турецкой провинции Карс выпал снег.

Кадры буйства стихии показал телеканал Merkez TV. Из-за снегопада на несколько часов были перекрыты трассы, ведущие к популярным курортам, передает РИА «Новости».

Синоптики сообщают, что температура воздуха опускалась до плюс семи градусов по Цельсию.

Причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, который прошел над регионом.

Провинция Карс находится на северо-востоке Турции. Административный центр провинции – город Карс – в конце 19-го – начале 20-го веков входил в состав Российской империи. В начале прошлого года прозвучало предложение об установлении прямого авиасообщения между Москвой и Карсом.