Медведев назвал основные цели кабмина

Проект основных направлений деятельности российского правительства до 2024 года находится на финальной стадии подготовки, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что, согласно поручению главы государства, документ должен быть готов до 1 октября. Он сообщил, что Минэкономразвития в четверг представит свои предложения, а после этого документ нужно будет доработать, передает ТАСС.

Председатель правительства отметил, что все положения документа «должны быть проработаны очень тщательно», но не должны дублировать суперуказ президента Владимира Путина. Премьер пояснил, что это ключевой документ для правительства, он определит, как кабинет министров будет работать, чтобы обеспечить достижение национальных целей. Среди них он назвал стабильное развитие с низкой инфляцией и растущими доходами граждан, создание современной инфраструктуры, высокотехнологичных производств, ускоренное внедрение инноваций и цифровых технологий.

По словам Медведева, «главное, на чем надо сконцентрироваться, – это дальнейшее повышение уровня жизни людей, рост продолжительности жизни, причем, речь идет о жизни активной, здоровой и интересной, а это значит, что мы должны обеспечить хорошую медицину и комфортное жилье, нормальную экономику, стабильный доход, защищенный от инфляции, дать возможность найти новую работу, получить дополнительное образование». Он также упомянул важность мер по развитию различных населенных пунктов и по поддержке семей с детьми, пожилых людей, инвалидов.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.