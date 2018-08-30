Медведев назвал основные цели кабмина

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30 августа, четверг  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
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Эксперты оценили пенсионные предложения Путина

Президент существенно смягчил пенсионную реформу, не пожалев дополнительных вложений Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин. В чем суть предложенных корректировок и как они скажутся и на государственных финансах, и на перспективах пенсионеров? Подробности...
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Почему Идлиб стал точкой столкновения политики России и США

Идлиб остается последним рубежом сирийского конфликта, и Дамаск близок к победе как никогдаФото: Khalil Ashawi/Reuters
«Если мы посмотрим на действия России за последние три года с момента начала спецоперации в Сирии, то можно снять шляпу перед целеустремленностью и продуманностью всех этих действий», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он пояснил, почему США так настойчиво пытаются повлиять на завершающую стадию затяжного конфликта. Подробности...
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Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР длится уже почти месяцФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудник Михаила Ходорковского, отправивший в ЦАР погибших журналистов, требовал идти на конфликт с местными, вторгаться на военную базу и сжигать документы в аэропорту. Об этом стало известно из переписки съемочной группы с организаторами трагической командировки. Однако поклонники олигарха нашли что сказать в его защиту. Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Как сделать, чтобы АУЕ вымерли, как мелкие динозаврики

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Криминализация молодежного общественного сознания – проблема комплексная, и обсуждать ее надо серьезно и профессионально. В нынешней же ситуации меня пугает только одно, но это сегодня главное! Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Как нам правильно поделить Россию

Эдуард Биров, журналист
О границах и вариантах краёв, губерний и земель можно дискутировать, но представляется, что оптимальный вариант административно-территориального деления должен выглядеть примерно так. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Я, как и все, ждал выступления президента

Андрей Бабицкий, журналист
У людей отнимали пенсию, на которую они рассчитывали, и не давали гарантий того, что они смогут заработать себе на жизнь. Президент пообещал, что это узкое место, через которое большая часть граждан не смогла бы протиснуться, будет расширено. Подробности...
Обсуждение: 208 комментариев
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    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

    Обсуждение: 25 комментариев

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Медведев назвал основные цели кабмина

          30 августа 2018, 15:27

          Текст: Ольга Никитина

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          Проект основных направлений деятельности российского правительства до 2024 года находится на финальной стадии подготовки, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

          Медведев напомнил, что, согласно поручению главы государства, документ должен быть готов до 1 октября. Он сообщил, что Минэкономразвития в четверг представит свои предложения, а после этого документ нужно будет доработать, передает ТАСС.

          Председатель правительства отметил, что все положения документа «должны быть проработаны очень тщательно», но не должны дублировать суперуказ президента Владимира Путина. Премьер пояснил, что это ключевой документ для правительства, он определит, как кабинет министров будет работать, чтобы обеспечить достижение национальных целей. Среди них он назвал стабильное развитие с низкой инфляцией и растущими доходами граждан, создание современной инфраструктуры, высокотехнологичных производств, ускоренное внедрение инноваций и цифровых технологий.

          По словам Медведева, «главное, на чем надо сконцентрироваться, – это дальнейшее повышение уровня жизни людей, рост продолжительности жизни, причем, речь идет о жизни активной, здоровой и интересной, а это значит, что мы должны обеспечить хорошую медицину и комфортное жилье, нормальную экономику, стабильный доход, защищенный от инфляции, дать возможность найти новую работу, получить дополнительное образование». Он также упомянул важность мер по развитию различных населенных пунктов и по поддержке семей с детьми, пожилых людей, инвалидов.

          Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.


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