В Москве предложили увековечить память Кобзона

Председатель комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорь Воскресенский сообщил, что память народного артиста СССР Иосифа Кобзона может быть увековечена.

«Безусловно, человек выдающийся, и, кроме громадного уважения и сожаления, не могу ничего другого сказать. Он поддерживал многие наши программы, и в Москве он очень активно себя проявил как деятель культуры и как человек, общественник, государственный державник. Целиком и полностью достоин, чтобы его память увековечили», – приводит ТАСС слова Воскресенского.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет.