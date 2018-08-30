США отправили на Украину специалистов для изучения конфликта в Донбассе

Министр армии США Марк Эспер, находящийся в административном подчинении у главы Пентагона, признался, что Соединенные Штаты отправили на Украину специалистов, чтобы извлечь уроки из конфликта в Донбассе и внести коррективы в методики подготовки американских Вооруженных сил.

Американский министр признался, что Соединенные Штаты «отправили людей изучать Украину» и вынесли определенные уроки из боевых действий на востоке этой страны, передает ТАСС.

Эспер уточнил, что американских специалистов заинтересовало использование беспилотных летательных аппаратов для разведки и целеуказания, а также применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам американского министра, Соединенные Штаты изучают полученные данные, чтобы «адаптировать свою доктрину», а также изменить методики подготовки своих вооруженных сил с целью организации противодействия средствам потенциального противника.

Представитель американского военного ведомства признал, что часть информации Соединенные Штаты черпают из открытых источников, а другую часть добывают при помощи разведки, после чего различные учебные центры США изучают собранные сведения и делятся выводами с руководством Пентагона.

По итогам анализа последних вооруженных конфликтов, в том числе на Украине и в Сирии, Эспер пришел к выводу, что американским военным придется «перестроиться» в некоторых сферах, в том числе в области противодействия наступательным и оборонительным системам РЭБ потенциального противника.

«Это будет использоваться в будущих [потенциальных] конфликтах с противником, примерно равным нам по своим способностям. Россияне явно обладают способностями [в этой области], и нам надо готовиться к этому», – заявил Эспер.

Американский министр утверждает, что Вооруженные силы США якобы утратили прежние «мощные способности в области РЭБ», будто бы существовавшие в эпоху холодной войны, «во времена Афганистана и Ирака».

По версии Эспера, США предстоит «создать или воссоздать... множество» сил и средств, в том числе системы РЭБ. «Мы сейчас экспериментируем с технологиями, чтобы добиться этого. (...) Речь идет о технологиях, которые мы должны создавать для сил будущего», – сказал представитель американского военного ведомства.

Напомним, в начале июня Эспер рассказал о планах американских разработчиков сконцентрироваться на создании гиперзвукового оружия и артиллерии дальнего действия.