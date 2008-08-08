Объяснено лидерство России по инвестициям в экономику Украины

Государственная политика Украины не направлена против российских инвестиций в страну. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя тот факт, что по итогам первой половины 2018 года Россия оказалась крупнейшим инвестором в украинскую экономику.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что статус России, как крупнейшего инвестора в украинскую экономику, прежде всего, сохраняется за счет прежних устоявшихся связей, «которые не все еще разорваны».

«Новым инвесторам невыгодно вкладываться в деградирующую страну. Тем не менее, для тех, кто это уже делал, остается более или менее устойчивый тренд вложить деньги туда, куда уже вкладывают и знают, как отбить эти вложения», – считает эксперт.

То, что Россия продолжает инвестировать в украинскую экономику, говорит о том, что государственная политика не препятствует этому. Как отметил Погребинский, в стране до сих пор работает Сбербанк, чьи отделения периодически громят националисты, и Альфа-Банк. Также он не исключает, что инвестирование продолжается благодаря негласному согласию высших руководителей России, что «не надо бежать с Украины, не все еще закончилось».

Помимо этого остаются и объективные факторы. У стран по-прежнему существуют взаимные интересы. Например, украинские АЭС на 70% зависят от поставок российского ядерного топлива. Если Украина решит отказаться от этих поставок, то «половина страны будет без света», а Россия потеряет рынок сбыта. По словам эксперта, сейчас Украина не в состоянии платить за то же топливо, но может это делать в том числе за счет получаемых инвестиций.

При этом он нисколько не удивился, что та же Польша оказалась лишь на пятом месте по вложениям в украинскую экономику. Он указал, что крупные предприятия на территории Украины принадлежат в основном американцам, а не полякам. «Польша сама живет за счет финансовой помощи Европейского Союза. У нее нет денег для инвестирования», – подытожил Михаил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупнейшим инвестором в украинскую экономику по итогам первой половины 2018 года стала Россия. По данным Госстата Украины, Россия вложила в украинскую экономику 436 млн долларов (34,6% от общего размера инвестиций). На втором месте по объему инвестиций казался Кипр, на третьем – Нидерланды, затем Австрия, Польша, Франция и Великобритания.

Общий объем инвестиций в экономику Украины за период с начала января до конца июня 2018 года составил 1 млрд 259 млн долларов США.