Названа основная версия гибели вице-президента НЛМК

Осмотр квартиры вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана показал, что его смерть не носила криминального характера, сообщают источники.

«В ходе первичного осмотра в квартире, которую снимал Де Куман на улице Серафимовича, следов борьбы не обнаружено. Порядок в квартире также не нарушен», – сказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По его словам, основной версией гибели 61-летнего топ-менеджера является суицид.

Другой источник сообщил, что Де Куман жил в Доме на набережной, один, его семья оставалась за рубежом.

В среду стало известно, что вице-президент Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман выпал с девятого этажа Дома на набережной в центре Москвы.

Бельгиец Бруно Чарльз Де Куман был назначен вице-президентом НЛМК по исследованиям и разработкам в июне 2017 года.