США подали иск в ВТО против России

Представители США подали иск во Всемирную торговую организацию против России за введение пошлин на импорт ряда американских товаров, сообщили в ВТО.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, с 5 августа вступили в силу пошлины на импорт ряда товаров из США в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. В частности, на 25–40% повышены ставки на импорт транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород.

Кроме того, 29 июня Россия направила в ВТО иск для обжалования пошлин США на сталь и алюминий.