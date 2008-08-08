В США усмотрели в санкциях угрозу для доллара

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29 августа, среда  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
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Раскрыты подробности о российском транспорте будущего

Фото: innopolis.com
«Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, в котором впервые в Европе можно будет ездить на беспилотном такси. Подробности...
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США принуждают Китай к военному союзу с Россией

В мае 2014 года в Шанхае Путин и Си Цзиньпин открывали российско-китайские военно-морские ученияФото: Sputnik Photo Agency/Reuters
Военные учения «Восток-2018» интересны не только своим беспрецедентным масштабом. Дело в том, что они пройдут одновременно с Восточным экономическим форумом, в котором примут участие Путин и Си Цзиньпин. Оба мероприятия станут сознательной демонстрацией укрепления российско-китайского альянса, на наших глазах оформляющегося в союзнические отношения с военным подтекстом. Подробности...
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Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны

Часто часовой оказывается в ситуации «один в поле воин»Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Учения «Восток-2018» начались досрочно и еще на подступах к полигонам. На маленькой забайкальской станции шедший на учения эшелон подвергся нападению «внутреннего противника» – пьяных местных жителей. Часовой открыл огонь и застрелил одного нападавшего – и это стало первым подобным случаем за последние годы. Что мешает российским часовым применять оружие? Подробности...
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Почему Киев передумал по поводу договора о дружбе с Россией

Борис Ельцин и Леонид Кучма в 90-е пытались заложить правовые основы для русско-украинской дружбыФото: Reuters
Украина наконец заметила, что выглядит политическим шизофреником – она обзывает Россию «агрессором» в одних своих документах и при этом сохраняет с Москвой «договор о дружбе». И вот Порошенко анонсировал разрыв договора. Почему же Киев изменил свою официальную позицию – и как должна на это реагировать Москва? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Почему затея с азербайджанским газом не принесет выгоды Евросоюзу

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Премьер Пашинян и президент Саркисян пообещали Меркель развивать страну в духе европейских ценностей. Но визит канцлерин в Армению и Грузию не стал ключевым событием. Самым важным оказалось посещение Азербайджана. Подробности...

Министерство обороны возьмется за информационные войны

Андрей Манойло, профессор МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ
На момент весны 2014 года у России не было ни собственной системы информационного противоборства, ни специалистов в области психологических операций. А у США они были. Однако теперь ситуация может существенно измениться. Подробности...
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Помочь «викингам» преодолеть пенсионный рубеж

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
С точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно. Подробности...
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      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          В США усмотрели в санкциях угрозу для доллара

             29 августа 2018, 09:25
          Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Страны, попавшие под санкции США, могут начать создавать собственную финансовую систему, что подорвет господство доллара, считает директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт.

          США ведут экономическую войну с каждой десятой страной мира, включая Россию, Иран, Китай, КНДР, Венесуэлу. Совокупное население этих стран превышает 2 млрд человек, а ВВП – 15 трлн долларов, отметил Лафт в колонке для CNBC, передает РИА «Новости».

          Он также подчеркнул, что под американские санкции попали тысячи людей, близких к правительствам этих стран.

          По его словам, эти люди и поддерживающие их бизнесмены уже достигли критической массы и объединили усилия для формирования альтернативной финансовой системы. В случае их успеха позиции США на мировой арене пошатнутся.

          Лафт отметил, что мировое лидерство США базируется в том числе на том, что доллар имеет статус мировой резервной валюты. И его перспективы будут решаться на мировых рынках сырья, прежде всего на нефтяном.

          Но, заметил эксперт, много экспортеров нефти оказались в числе противников санкционной политики США. Теперь они считают, что нефть не должна оцениваться в долларах и продаваться в долларах.

          Так, Китай покупает нефть у Анголы, газ из России, уголь из Монголии за юани. Это позволяет сократить потери при конвертации. А Россия подумывает торговать с Турцией без долларов. Отказаться от доллара планируют и страны БРИКС.

          «Любая успешная попытка отделить торговлю сырьем от доллара будет иметь каскад последствий не только для привычной нам мировой экономической системы, но и для позиций Америки за рубежом», – написал Лафт.

          Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев отмечал, что Россия может провести дедолларизацию при помощи БРИКС и ШОС.


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