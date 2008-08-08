В США усмотрели в санкциях угрозу для доллара

Страны, попавшие под санкции США, могут начать создавать собственную финансовую систему, что подорвет господство доллара, считает директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт.

США ведут экономическую войну с каждой десятой страной мира, включая Россию, Иран, Китай, КНДР, Венесуэлу. Совокупное население этих стран превышает 2 млрд человек, а ВВП – 15 трлн долларов, отметил Лафт в колонке для CNBC, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что под американские санкции попали тысячи людей, близких к правительствам этих стран.

По его словам, эти люди и поддерживающие их бизнесмены уже достигли критической массы и объединили усилия для формирования альтернативной финансовой системы. В случае их успеха позиции США на мировой арене пошатнутся.

Лафт отметил, что мировое лидерство США базируется в том числе на том, что доллар имеет статус мировой резервной валюты. И его перспективы будут решаться на мировых рынках сырья, прежде всего на нефтяном.

Но, заметил эксперт, много экспортеров нефти оказались в числе противников санкционной политики США. Теперь они считают, что нефть не должна оцениваться в долларах и продаваться в долларах.

Так, Китай покупает нефть у Анголы, газ из России, уголь из Монголии за юани. Это позволяет сократить потери при конвертации. А Россия подумывает торговать с Турцией без долларов. Отказаться от доллара планируют и страны БРИКС.

«Любая успешная попытка отделить торговлю сырьем от доллара будет иметь каскад последствий не только для привычной нам мировой экономической системы, но и для позиций Америки за рубежом», – написал Лафт.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев отмечал, что Россия может провести дедолларизацию при помощи БРИКС и ШОС.