Пушков объяснил, чем Киеву грозит разрыв договора о дружбе с Москвой

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о разрыве договора о дружбе с Россией.

«Порошенко продолжает свою миссию разрушителя: он объявил о начале разрыва договора 1997 года о дружбе с Россией. Киев вновь действует себе в ущерб: в договоре признаются территориальная целостность и границы Украины. В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств», – написал Пушков в своем Twitter.

Во вторник Порошенко сказал, что ждет от МИД страны пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Весной Киев заявил, что договор о дружбе с Россией является одним из «принципиальных соглашений», на него Киев ссылается в исках против Москвы в международных судах.