Французские рыбаки напали на британских в Ла-Манше

В проливе Ла-Манш возник конфликт между французскими и британскими рыбаками, занимающимися ловлей гребешков.

В зоне ловли гребешков святого Якова встретились 35 французских и пять британских судов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

«Французы вошли в контакт с англичанами, чтобы помешать им работать. Летели камни, но пострадавших нет. Французы практически окружили британцев», – рассказал глава регионального комитета рыбаков Нормандии Димитри Рогофф.

По его словам, британцы в итоге ушли из спорного района. Французы, которым разрешено ловить гребешков с 1 октября до 15 мая, хотят от английских рыбаков соблюдения промысловых границ в остальное время.