Нефть подешевела на новостях ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром немного снижаются после роста в понедельник на сообщениях о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили перевыполнение условий сделки по сокращению добычи по сравнению с маем.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,03%, составив 76,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизился на 0,04%, составив 68,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».