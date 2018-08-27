Таллин заявил о попытках России разрушить ЕС и НАТО

Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что Москва якобы стремится разрушить единство Евросоюза и Североатлантического альянса.

«Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО», – заявил он, добавив, что это «представляет прямую угрозу Эстонии».

Марран добавил, что ранее департамент внешней разведки Эстонии уже обращал внимание на якобы имевшие место попытки России повлиять на различные события в Европе, передает РИА «Новости».

В июне Марран утверждал, что в Эстонии якобы действует сеть агентов влияния России.