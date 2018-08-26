Вылетевший из Пулково в Барселону самолет экстренно вернулся в Петербург

В воскресенье утром самолет А-319 авиакомпании «Россия», вылетевший из Пулково в Барселону, экстренно вернулся в Санкт-Петербург; по неподтвержденным данным, у самолета отказала система навигации.

Самолет вылетел в 7.45 из Пулково, однако возле польского Гданьска развернулся и в 10.50 прибыл обратно в Петербург, сообщает «Фонтанка».

В авиакомпании пока не объяснили причины возврата рейса. Командир, как утверждает портал, объяснил разворот отказом системы навигации.

Пассажиров отправили в Барселону в 11.50 на новом самолете.